Fazzolari: "L'Ucraina nella Nato? Un'ipotesi per far finire la guerra". E sui soldati italiani a Kiev...

Ucraina, Fazzolari: "Ingresso in Nato sarebbe opzione sicurezza più solida"

"Non è da escludere che una delle ipotesi per la soluzione del conflitto sia quella di un pieno coinvolgimento dell'Ucraina nella Nato, perché sarebbe ovviamente l'opzione di sicurezza più solida da dare a Kiev".

Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Attuazione del programma, parlando a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'iniziativa "Due anni di resistenza ucraina" lanciata l'anno scorso dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con una medaglia celebrativa.

Ucraina, Fazzolari: "Aggressione russa c'è stata, lo pensano tutti"

Il presidente americano Donald Trump sostiene che non ci sia stata un'aggressione da parte russa verso l'Ucraina? "No, c'è stata ovviamente un'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e questo lo pensano e lo dicono tutti e mi sembra che lo stesso Trump abbia poi rettificato"..

Ucraina, Fazzolari: "Invio truppe italiane mai stato all'ordine del giorno"

"Non c'è mai stata un'ipotesi di truppe italiane sul territorio ucraino. Non è mai stato all'ordine del giorno". L'invio di truppe europee per un cordone militare in Ucraina "è un'ipotesi che la Francia sostiene da tempo, ma l'Italia non la reputa la soluzione più efficace", ha rimarcato Fazzolari.

"Non c'è mai stata una forza di interposizione internazionale tra due eserciti di questa portata. Da entrambi i lati ci sono più di un milione di soldati armati e non vedo bene quale sia la forza di interposizione tra questi due eserciti. Altro discorso è quello di una missione internazionale con il cappello Onu in un contesto di pace: missioni di pace di questo genere l'Italia le ha fatte più volte e se mai se ne parlerà, se ne parlerà anche con l'Italia. Ma non è, a oggi, all'ordine del giorno", ha ribadito il sottosegretario.

Ucraina, Fazzolari: "Governo non ha cambiato rotta, arrivare a pace sostenibile"

Sull'Ucraina il governo "non ha cambiato rotta, mi sembra che le parole di tutti gli esponenti del governo sono sempre state chiarissime. Le dinamiche sulle votazioni delle Nazioni Unite sono sempre molto complesse, su tutte le materie insomma. Non credo che siano esemplificative di nulla di particolare. L'obiettivo di tutti è quello di arrivare a una pace sostenibile per l'Ucraina e per l'Europa. Quando avremo delle informazioni più concrete, dei documenti, li potremo commentare. Oggi in realtà c'è poco da commentare".

Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'iniziativa "Due anni di resistenza ucraina" lanciata l'anno scorso dalla Zecca dello Stato con una medaglia celebrativa.