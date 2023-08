FdI, Arianna Meloni allo scoperto. Dai consigli di Giorgia alle presunte corna

FdI, Arianna Meloni: "Vi racconto chi sono davvero. Su di me tante bugie"

La recente nomina decisa dalla premier Meloni di sua sorella a capo della segreteria di FdI ha creato un polverone all'interno del partito con tanto di richiesta di un nuovo Congresso. Adesso a parlare è proprio la diretta interessata, Arianna. "Giorgia mi ha detto: l’unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere dall’ansia per le sciocchezze. Abbiamo una storia importante da scrivere, al resto evitiamo di dare troppa rilevanza". La sorella della premier non si nasconde. "Il mio - spiega Arianna al Corriere della Sera - è un ruolo importante, lo so, ma chi mi conosce sa che è quello che ho sempre fatto. Con contratti da precaria alla Regione Lazio, sempre lo stesso genere di contratto, senza evoluzione di carriera, stesso stipendio". Sulle accuse di chi pensa che Fdi sia oramai una partito a gestione familiare risponde: "È un fuoco di fila di chi non ha voluto informarsi, o ha fatto finta di non conoscere la storia della nostra comunità politica".

"Mi iscrissi al Msi - prosegue Arianna Meloni al Corriere - che avevo 17 anni, ho fatto di tutto: attaccavo i manifesti, contattavo i militanti, organizzavo gli eventi, poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio con i nostri vari eletti o candidati, più recentemente nel partito, che cresceva… Insomma, politica a tempo pieno". Nega di volersi candidare alle Europee ma precisa che è un "soldato". Quindi mai dire mai.