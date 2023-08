FdI, tour di Arianna in tutta Italia. Correrà alle Europee? Solo se Giorgia...

Arianna, moglie del ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida, affiancherà Giovanni Donzelli nella gestione day by day di FdI

Responsabile della segreteria politica. La nomina di Giorgia Meloni della sorella in un ruolo chiave alla guida di Fratelli d'Italia cela la volontà della presidente del Consiglio di non perdere il controllo del partito. Ora che è sull'"ottovolante" di Palazzo Chigi non può più controllare una forza politica ormai cresciuta fino a quasi il 30% (nei sondaggi). E quindi serve una persona fidata, e chi meglio della sorella, che conosca bene il partito e la macchina organizzativa.



Arianna, moglie del ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida, affiancherà Giovanni Donzelli nella gestione day by day di FdI. La sorella della premier partità da Roma e dal Lazio, dove conosce perfettamente le dinamiche del partito, ma poi si occuperà di tutta Italia. Tra i suoi compiti anche quello di risolvere problemi e cercare soluzioni a eventualii polemiche e liti interne che inevitabilmente nascono nei partiti, soprattutto se grandi e di governo.