FdI, Foti indagato a Piacenza: la pm ha chiesto l'archiviazione

Il deputato era stato indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un'inchiesta sugli appalti in provincia di Piacenza

La Procura di Piacenza ha firmato venerdì scorso 16 febbraio la richiesta di archiviazione per Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Lo scrive in una nota la procuratrice Grazia Pradella. "Dovendosi esprimere il Gip su detta richiesta - specifica la Procura - non si intende rilasciare ulteriori delucidazioni". Il deputato era stato indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un'inchiesta sugli appalti in provincia di Piacenza, che nel 2022 aveva portato ad alcune misure cautelari e nei giorni scorsi per altre posizioni è stato chiesto il rinvio a giudizio.



