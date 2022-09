Fdi, la mamma di Meloni: "Giorgia, togli subito il reddito di cittadinanza"

Fdi, le indicazioni politiche di mamma Anna a Giorgia

Giorgia Meloni ha stravinto le elezioni e sarà con ogni probabilità la futura premier, la prima donna nella storia dell'Italia a ricoprire quel prestigioso ruolo. La prima ad esultare per questo successo della figlia è la madre della leader di Fdi. Anna Paratore è felice ma rimane con i piedi per terra. Intervistata da la Repubblica davanti l'uscio della sua casa a Garbatella, quartiere popolare di Roma-Sud, si dice contenta per la figlia ma senza troppi slanci emotivi. Alla domanda sul suo possibile ruolo da prima premier donna risponde: "Aspettiamo e vediamo come evolve lo scenario. Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire".

Più netto - prosegue Repubblica - il suo giudizio sulle prossime scelte politiche: "Ora - spiega la madre di Meloni - è tempo di lavorare". Tra le misure che si aspetta dal governo guidato dalla figlia al primo posto c'è l'eliminazione "della vergogna del reddito di cittadinanza ai 18enni, che prendono i soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi e dia quei soldi ai malati, agli anziani che non arrivano alla fine del mese, a chi ne ha davvero bisogno. Non a chi non ha voglia di lavorare. Giorgia post-fascista? Una baggianata".