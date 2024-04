Forza Italia, Marta Fascina al comizio con abito nero e capelli raccolti

FI, via alla campagna elettorale. Moratti scatenata sul palco con Ivana Spagna

Forza Italia si prepara ad una campagna elettorale in vista delle Europee. Il segretario Tajani è stato chiaro: "Il momento della sopravvivenza è superato, giochiamo da protagonisti". L'obiettivo è superare la Lega e per questo è iniziata con grande vigore la sfida elettorale. Il primo appuntamento per gli azzurri è andato in scena al teatro Manzoni di Milano, dove Silvio Berlusconi ha tenuto il suo ultimo comizio. Prima uscita pubblica - riporta Il Corriere della Sera - per il duo di testa, Antonio Tajani e Letizia Moratti, rispettivamente numero 1 e numero 2 nella circoscrizione Nord ovest.

Ma c'era anche Marta Fascina accompagnata da Fedele Confalonieri. La ex di Silvio Berlusconi resta tutto il tempo in silenzio con il suo abito nero e i capelli raccolti, in prima fila c'è pure Adriano Galliani a completare la vecchia guardia di amici storici di Berlusconi. Se però Marta Fascina resta seduta tutto il tempo - prosegue Il Corriere - e non partecipa alla festa, la Moratti invece si scatena e balla sul palco, trascinata da Ivana Spagna. La cantante intona The Best di Tina Turner: "Penso sia il caso di dedicarla a Letizia e a tutti voi azzurri". L’ex sindaca di Milano non se lo fa dire due volte e inizia a ballare. "Quando sento la musica non resisto".