Berlusconi, finita la commedia. Fascina e la doppia fede al dito alla Camera

Marta Fascina, basta abito nero e chignon. Ora colori accesi e capelli sciolti

Marta Fascina è tornata alla Camera, la ex compagna di Silvio Berlusconi era presente ieri a Montecitorio tra i banchi di Forza Italia, un ritorno in Aula che non è certo passato inosservato. La "vedova" di Berlusconi infatti, ha decisamente cambiato look. La deputata si è presentata a Montecitorio senza lo chignon ma con capelli biondo platino sciolti e mossi, la doppia fede nuziale d’oro al dito della mano sinistra, tailleur gessato blu e non più nero.





Scarpe basse e sul cellulare il volto di Berlusconi. Fascina ha anche fatto sapere all'Adnkronos di aver deciso di seguire proprio le orme del suo ex compagno, annunciando di aver donato al suo partito una somma considerevole: 40mila €. L'intenzione dell'ereditiera del Cavaliere è quella di finanziare Forza Italia, proprio "come ha fatto il presidente Berlusconi", ha dichiarato. Nei giorni scorsi Dagospia aveva lanciato un gossip sulla Fascina, sostenendo che avesse un nuovo compagno. Ma era stata la stessa deputata a smentire. "La notizia per la quale mi sarei fidanzata o che ci sarebbe un nuovo amore nella mia vita è totalmente infondata".