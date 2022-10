Fi, Ronzulli: "Il mio caso non esiste più. A Mattarella faremo il nome Meloni"

Fi, Ronzulli: "All'Italia serve un governo al più presto. Caso chiuso"

Il centrodestra deve fare i conti con la clamorosa rottura tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, le reciproche accuse adesso mettono a rischio la formazione di un governo di centrodestra. Da una parte Fdi per voce dell'ex capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, ha parlato di "niente inciuci o subito di nuovo al voto". Mentre sul fronte di Fi il capogruppo siciliano Gianfranco Miccichè ha ipotizzato "l'appoggio esterno di Berlusconi". Il tutto è iniziato con il cosiddetto "caso Ronzulli", ed è la stessa senatrice azzurra adesso attraverso una nota diffusa a provare a chiudere la questione.

"Il caso Ronzulli - spiega la diretta interessata in una nota - non è mai esistito, e comunque non esiste più. Io sono figlia di un carabiniere, mio padre ha servito il Paese nell’Arma per tanti anni e mi ha insegnato che servire la Patria è il primo dovere di ogni cittadino e prima di tutto di chi ha responsabilità pubbliche. L’Italia ha bisogno di avere un governo al più presto, con una squadra di alto profilo, sostenuta da una coalizione di centro-destra unita, coesa e compatta. Nei prossimi giorni il centro destra si presenterà unito al Colle, per proporre al Presidente della Repubblica di conferire l’incarico all’on. Meloni, che ha il diritto-dovere di guidare il paese per portarlo fuori dalla crisi".