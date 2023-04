FI, Tajani ad Affari: "Tutti con Berlusconi. Non esistono aspiranti leader"

Tajani: "In Forza Italia non esistono correnti"

"Silvio Berlusconi è la guida di Forza Italia". Con queste parole il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se l'ex premier, ancora ricoverato al San Raffaele, continuerà a guidare il partito.

Il titolare della Farnesina, alla domanda su eventuali scissioni o divisioni in Forza Italia, risponde in modo secco e deciso: "In Forza Italia non esistono correnti, né presunti aspiranti leader. Tutti ci riconosciamo nella guida di Silvio Berlusconi. Siamo tutti impegnati per la riuscita della manifestazione del 5/6 maggio a Milano".

Potreste avere un dialogo con Matteo Renzi ora che ha rotto con Carlo Calenda? "La fine del cosiddetto Terzo Polo e lo spostamento a sinistra del Pd aprono grandi spazi per Forza Italia. Non mancheranno sorprese", conclude Tajani.