Fico: "Mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli, ma..."

Fico: Mi piacerebbe fare sindaco Napoli ma ora presidente Camera - "E' chiaro che il sindaco di Napoli ha un peso e un onere enorme. Sì, mi piacerebbe come idea fare il sindaco di Napoli, perchè amo la mia città. In un'ottica di servizio. Amo tutto di Napoli, anche difetti e negatività. Ma sono la terza carica dello Stato e so quanto è importante esercitare questo ruolo, ora sto facendo un qualcosa di molto importante". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, a '1/2 ora in più' su Rai3.

Mediaset, Fico: E' strategica, Stato tutela tutte aziende italiane - "Mediaset è una azienda italiana strategica che va tutelata dagli appetiti stranieri. Non tuteliamo solo Mediaset, lo Stato tutela tutte le aziende italiane". Così il presidente della Camera Roberto Fico a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

Manovra, Fico: Opposizioni lavorino con maggioranza e votino scostamento - "L'ultimo scostamento di bilancio è stato votato solo dalla maggioranza ma io credo sia giusto cercare non i voti, ma le responsabilità di tutti, perché significa far arrivare soldi ai commercianti" e a chi è in difficoltà. "Penso che le opposizioni possano lavorare con la maggioranza e votare lo scostamento di bilancio. E' chiaro che questo è l'auspicio del presidente della Camera". Così il presidente della Camera Roberto Fico a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

Fico: Dialogo maggioranza-opposizione è strada maestra - "Io sono favorevole affinché si accentui un dialogo tra la maggioranza e le opposizioni, in Parlamento, e in raccordo con il Governo. Questa è la strada maestra". Così il presidente della Camera Roberto Fico a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

M5S, Fico: Mai sentito dire a Di Battista 'voglio rompere' - "Io non ho mai sentito dire a Alessandro Di Battista 'voglio rompere'. Le critiche vanno ascoltate e indirizzate nel modo migliore. Io le critiche le ascolto con piacere ma per dare risposte costruttive. Ci sono tante cose che dobbiamo fare". Così il presidente della Camera Roberto Fico a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

Calabria, Fico: Parole Morra sbagliate e ha chiesto scuasa, abbassare toni - "Le parole di Morra non c'è dubbio che siano parole sbagliate infelice, che hanno creato interpretazioni ancora più sbagliate e non vanno bene. Morra su questo ha chiesto scusa, ora dobbiamo abbassare assolutamente i toni". Così il presidente della Camera Roberto Fico a 'Mezz'ora in più' su Raitre.