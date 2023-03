Fisco: come cambierà punto per punto. Testo integrale della legge. Esclusivo

Delega fiscale, il testo integrale della legge su Affaritaliani.it



Sarà strutturata in quattro parti, con 22 articoli in tutto, la legge delega sulla riforma fiscale che il governo ha quasi ultimato per portarla in consiglio dei ministri, se non ci saranno intoppi, la prossima settimana.

Con la delega, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni chiede al Parlamento 24 mesi di tempo per ripensare in modo complessivo le tasse italiane, dall'Irpef che si riduce a tre aliquote all'Ires che invece si sdoppia. Non solo: nelle intenzioni dell'esecutivo c'è anche l'impegno a rafforzare lo Statuto dei diritti del contribuente, semplificare «i procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso», ristrutturare «le sanzioni amministrative e penali» e infine riordinare le norme in testi unici.

Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva il testo integrale della bozza della delega fiscale che entrerà in Consiglio dei ministri