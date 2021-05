Fisco, il testo con le proposte che Salvini porterà da Draghi. Esclusivo

LA RIFORMA DEL FISCO - In esclusiva su Affaritaliani.it il testo con le proposte dettagliate messe a punto dal Dipartimento Economia della Lega e che Salvini porterà sul tavolo di Draghi e del governo



"Noi abbiamo come obiettivo finale una riforma del fisco che porti alla flat tax al 15%, tassa piatta, progressiva, che continui a prevedere che chi guadagna di più paghi di più e che chi guadagna di meno paghi di meno. Siamo realisti e sappiamo che a breve termine possiamo fare piccoli passi" come "eliminare le microtasse a carico professionisti e imprese". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera sulle proposte del partito per la riforma fiscale. Tra le altre proposte della Lega, ha ricordato Salvini, "azzerare l'Iva sui beni di prima necessità", riorganizzare "gli scaglioni Irpef in modo che gli italiani alla fine paghino meno".



Giustizia, Salvini: sosteniamo idee Cartabia, in piazza con Radicali - "Noi siamo pronti a sostenerre domattina le proposte di riforma del ministro Cartabia", "a giugno saremo in piazza con i Radicali per i quesiti referendari per evitare altri casi Palamara e per un paese più civile e più giusto, spero si raccolgano 5mila firma per stimolare il Parlamento, altrimenti nella primavera dell'anno prossimo saranno gli italiani a dare una spinta democratica". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa alla Camera sulle proposte della Lega per la riforma del fisco. La Lega è "per il superamento del codice degli appalti e sono curioso di vedere cosa faranno Pd e M5s in aula", ha concluso Salvini.



Governo, Salvini: da noi in dote a Draghi proposte, non ddl Zan - "Portiamo in dote al presidente Draghi non lo ius soli o il ddl Zan ma proposte per migliorare la vita degli italiani e questa è la differenza tra coloro che propongono e costruiscono e coloro che insultano e criticano". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera dedicata alle proposte del Carroccio per la riforma fiscale.