Fitto ha scelto. Resta in Europa. Anteprima: niente Regione Puglia

Ufficialmente sta ancora valutando, d'altronde la prima riunione del consiglio regionale pugliese dopo il voto di settembre è in calendario per giovedì 26 novembre. Ma, secondo quanto Affaritaliani.it, Raffaele Fitto, candidato Governatore alle ultime elezioni che non è riuscito a sconfiggere Michele Emiliano, resterà parlamentare europeo lasciando quindi il ruolo di consigliere regionale della Puglia. Chi lo conosce bene parla di un Fitto sereno e convinto della sua scelta. D'altronde a Strasburgo l'esponente di Fratelli d'Italia è co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti.



Un ruolo politico a 360 gradi e che arriva in un momento delicatissimo per l'Unione europea, considerando soprattutto il dibattito complesso e in salita sul Recovery Fund. Fitto, comunque, in Europa è particolamente attivo nelle due commissioni nelle quali opera, ovvero quella economica e quella delle politiche regionali. E' stato ed è anche relatore di importanti provvedimenti per l'Italia. Insomma, una decisione politica, condivisa con Giorgia Meloni. Al consiglio regionale pugliese, al posto dell'ex candidato Governatore del Centrodestra, a subentrare sarà Giacomo Conserva, leghista di Taranto.