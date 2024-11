Fisco, la Lega rilancia su Affaritaliani.it: "Flat Tax anche per dipendenti e pensionati entro la fine della legislatura"

"Obiettivo del governo come da programma sottoscritto da tutti gli alleati"



"L’obiettivo di questo governo, come da programma sottoscritto da tutti gli alleati, è arrivare ad una Flat Tax per tutti estendendo dunque il sistema attualmente in vigore per una parte di professionisti con Partita Iva, anche a dipendenti e pensionati. È un obiettivo di legislatura che naturalmente deve essere compatibile con la situazione economica generale". Lo afferma ad Affaritaliani.it Armando Siri, coordinatore nazionale Dipartimenti della Lega, mentre è iniziato a Montecitorio l'esame della Legge di Bilancio per il 2025.



"Già in questa prossima manovra la Lega si sta impegnando per innalzare le soglie attualmente in vigore, sia quelle del fatturato sia quelle che ad oggi limitano l’utilizzo del sistema a chi ha altri redditi da lavoro o pensione".



"Diminuire il carico fiscale e semplificare il sistema è fondamentale se si vuole stimolare la crescita economica e incentivare il lavoro. L’unica possibilità che ha il nostro Paese per sostenere le sfide sia del debito sia del welfare è aumentare la base imponibile, ovvero il numero di coloro che pagano le imposte e non certo quello di continuare a tartassare sempre gli stessi che comprensibilmente non ne possono più", conclude Siri.