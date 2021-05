Flat Tax, Siri (Lega): "Dal Pd pregiudizi ideologici". Che cosa ne pensi? Vota

Nuovo fronte nella maggioranza. Nuova lite tra il Partito Democratico e la Lega. Tutto sulle colonne di Affaritaliani.it. Matteo Salvini all'ora di pranzo rilancia la flat tax con un tweet. Arriva su Affari prima la bocciatura senza appello del responsabile economico Dem Antonio Misiani e poi, sempre su Affari, la controreplica dettagliata del senatore leghista Armando Siri.





"Prima di commentare, con approssimativo pregiudizio ideologico il nostro Disegno di Legge di riforma del sistema tributario italiano (per altro l’unico al momento a disposizione del Parlamento) sarebbe almeno il caso che lo leggessero". Il senatore della Lega Armando Siri, intervistato da Affaritaliani.it, replica al responsabile economico del Pd Antonio Misiani, il quale ha bocciato senza appello la flat tax leghista rilanciata oggi da Matteo Salvini.

"La nostra proposta è il frutto di un lungo confronto con la Direzione Finanze del Mef e non è altro che un sistema evoluto simile a quello tedesco", spiega Siri. "Ad uno come Misiani, che conosce la materia, non potrà sfuggire che la nostra impostazione anziché puntare su più aliquote per ottenere l’imposta netta, utilizza le deduzioni sui carichi famigliari con un algoritmo che garantisce soprattutto alle famiglie monoreddito fino a 55 mila euro e alle famiglie Bi-reddito fino a 65 mila euro di avere una riduzione d’imposta significativa e una semplificazione di calcolo".

"Se per lui questi sono i redditi dei “ricchi” allora abbiamo idee diverse di ricchezza. Con questa scusa però, che viene sbandierata da decenni, alla fine i ricchi sono sempre più ricchi e purtroppo il ceto medio è sempre più povero e tartassato. Invece di fare barricate ideologiche lavoriamo seriamente per ottenere una vera semplificazione fiscale e una riduzione di imposte ai lavoratori. Solo così come ha detto bene Matteo Salvini, il Paese può davvero ripartire non fondando la sua crescita solo su nuovo Debito ma premiando chi crea opportunità di lavoro e di sviluppo economico che possono garantire davvero un progresso sociale sostenibile. Del resto - conclude il senatore della Lega - la ricchezza prima di essere distribuita deve essere creata ma se chi la produce con il sacrificio del proprio lavoro viene costantemente punito dallo Stato non otteniamo nient’altro che la malattia cronica della stagnazione".