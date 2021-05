Fisco, Pd contro Salvini: "La sua flat tax è una vera e propria fregatura"

"La flat tax che vuole Salvini è una vera e propria fregatura per gran parte dei contribuenti e un favore enorme a chi proprio non ne ha bisogno". Con queste parole il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, commenta con Affaritaliani.it il tweet con il quale Matteo Salvini, segretario della Lega, ha rilanciato la flat tax ('la strada migliore per ricostruire l’Italia').

"L’aliquota unica - spiega l'ex viceministro Dem dell'Economia nel governo Conte II - taglierebbe enormemente le tasse ai più ricchi senza il minimo beneficio per i redditi bassi e medi, rendendo ancora più ingiusto il nostro sistema fiscale. Meglio, molto meglio un’Irpef progressiva, più semplice da applicare e più leggera per il ceto medio e per le famiglie con figli", conclude Misiani.

Fisco, Salvini: flat tax è strada migliore per ricostruire Italia - "Meno burocrazia, meno tasse, più lavoro e più incassi. La Flat Tax è la strada migliore per ricostruire l’Italia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.