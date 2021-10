Fondazione Open: Renzi, Boschi e Lotti indagati. Concluse le indagini

Fondazione Open, la procura chiude le indagini: Renzi, Boschi e Lotti tra gli 11 indagati

I magistrati fiorentini hanno concluso le indagini sulla Fondazione Open, iscrivendo nel registro degli indagati 11 persone e 4 società. I nomi più noti sono quelli di Matteo Renzi, Luca Lotti e Maria Elena Boschi.

Secondo l’accusa i tre, tra il 2014 e il 2018, avrebbero ricevuto dalla Fondazione Open oltre 3,5 milioni di euro per la loro attività politica. Fondi di determinante importanza per far crescere quella che allora era la corrente che, all'interno del Pd, faceva capo a Renzi, che è rapidamente salito dal ruolo di sindaco di Firenze a quello di Presidente del Consiglio.

Sembre secondo l'ipotesi accusatoria, questi fondi rappresenterebbero una violazione della normativa sul finanziamento ai partiti. Sempre per l'ipotesi di reato di finanziamento illecito sono anche indagati l’ex presidente della Fondazione Open, Alberto Bianchi e Marco Carrai, componente del consiglio direttivo della Fondazione Open, così come riportato dal Corriere della Sera.