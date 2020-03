Fondi europei: corso online gratuito promosso da Angelo Ciocca (Lega)

Fondi europei: corso online gratuito promosso da Angelo Ciocca



"Mentre va in scena uno scontro tra i paesi europei per trovare strumenti comuni finalizzati a contenere il danno economico causato dal Coronavirus, è passato inevitabilmente in secondo piano il tema della programmazione finanziaria europea dei prossimi sette anni, vale a dire quante risorse stanzierà l'Europa per ogni voce di spesa: dalla sanità alle imprese. Passata questa emergenza sanitaria, avremo una certezza, un punto fermo, la ripartenza della nuova programmazione QFP 2021- 2027 (quadro finanziario pluriennale) un'occasione incredibile se pensiamo che l’ultima ha visto uno stanziamento di quasi mille miliardi negli ultimi 7 anni. Spesso le procedure per potervi accedere non sono però di facile interpretazione e finiscono con lo scoraggiare anche chi avrebbe tutti i requisiti per poter fare richiesta di queste risorse. Per questo ho deciso di farmi promotore di un corso gratuito online sui bandi europei lanciando l'hashtag #ioimparodacasa così da poter essere pronti sin da subito ad affrontare una ricaduta economica che il nostro territorio già patisce e fronteggerà ancor di più nei prossimi mesi". Questa la dichiarazione dell'Onorevole Angelo Ciocca circa la nuova iniziativa da lui promossa.