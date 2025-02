Dazi e rapporti con Trump, FI avverte la Lega: "Salvini incontri chi vuole, ma la politica estera spetta a Meloni e Tajani"

"In politica estera quello che conta sono le decisioni nelle istituzioni internazionali che vengono prese dal primo ministro e dal ministro degli Esteri in rappresentanza del Paese"



"Salvini è un leader politico ed è libero di incontrare chi vuole, ci mancherebbe altro. Ma la politica estera fa capo al titolare della Farnesina Antonio Tajani e ovviamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha l'ultima parola". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, interpellato da Affaritaliani.it, commenta gli incontri di ieri del segretario della Lega, al ministero dei Trasporti, con Paolo Zampolli, inviato speciale per l'Italia scelto dal presidente degli Stati Uniti e con Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e fedelissimo del presidente Usa.



"In politica estera quello che conta sono le decisioni nelle istituzioni internazionali che vengono prese dal primo ministro e dal ministro degli Esteri in rappresentanza del Paese e sulla base delle decisioni assunte dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri, quelle sono le decisioni che contano e che valgono per il nostro Paese e non altri incontri, legittimi, ma a titolo personale".



Nevi aggiunge: "La posizione dell'Italia è chiara, essere da collante tra Europa e Stati Uniti e lavoriamo affinché ci sia unità dell'Occidente sia sulla situazione in Ucraina sia su altri dossier". Quanto ai dazi annunciati da Trump al 25% contro l'Unione europea, il portavoce di Forza Italia afferma: "Lavoriamo per scongiurare questo scenario e lo faremo fino all'ultimo. Se si apre una guerra commerciale con i dazi non conviene a nessuno, nemmeno agli americani", conclude il portavoce nazionale del partito guidato da Antonio Tajani.



