Effetto Trump, tensione alle stelle in Ue. Meloni a Macron: "A che titolo sei andato negli Usa?"

Effetto Trump, scontro Meloni-Macron. Germania e Polonia si schierano

In Europa la tensione è alle stelle e le continue dichiarazioni di Trump sulla guerra in Ucraina (pro Putin e anti-Zelensky) stanno portando alla luce tutte le spaccature che ci sono tra le varie posizioni dei leader in Ue. In particolare lo scontro più acceso è quello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Meloni non ha gradito l'iniziativa di Macron di andare alla Casa Bianca per parlare direttamente con Trump sulla delicata questione della guerra in Ucraina, accennando alla possibilità di schierare militari europei a Kiev, decisione non concordata però con gli altri leader europei. Per questi motivi ieri il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto, - riporta Il Corriere della Sera - ha puntato l’indice contro Francia e Gran Bretagna, presunti colpevoli di mandare avanti da soli iniziative, molto delicate e complesse.

Tutti i leader europei si vedranno domenica a Londra proprio per definire una strategia comune, ma non sarà facile trovare un'intesa. Meloni, nel collegamento con gli altri leader organizzato dopo la visita del presidente francese alla Casa Bianca, ha incalzato Macron. La premier italiana - in base a quanto risulta a Il Corriere - non avrebbe usato mezzi termini: "Io vorrei sapere a che titolo sei andato a Washington". Macron ha assicurato di aver "rappresentato soltanto la Francia" ma è apparsa evidente a tutti la tensione per "iniziative che dovrebbero essere condivise preventivamente con tutti gli Stati Ue".

L'Italia adesso teme che domenica il premier britannico Keir Starmer possa annunciare nuove iniziative foriere di nuove divisioni tra gli Stati in un momento che invece dovrebbe essere segnato da un allargamento delle soglie delle garanzie a un livello multilaterale massimo. Due metodi diversi e anche due approcci diplomatici divergenti. In questa linea a fare il gioco di Meloni sono Germania e Polonia, entrambe dubbiose sul progetto di Parigi e Londra di inviare truppe europee in Ucraina.