Foto intime Pascale-Turci, chi c'è dietro? Rumor d'Aula: l'identikit è di...

Ipotesi, boatos, rumor, sussurri. Nulla di ufficiale, solo chiacchiericcio parlamentare da Transatlantico o alla Buvette. Le parole di Francesca Pascale alla trasmissione 'Belve' ("Le foto paparazzate con Paola Turci? Fatte fare da una persona vicino a Berlusconi, di Forza Italia, vicina all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata") hanno scatenato il gossip tra i parlamentari. Capannelli di deputati stamattina, tra sorrisi e battute, si interrogavano su chi potesse essere quella persona vicina a Berlusconi, di Forza Italia ma anche vicina all'area sovranista, ovvero la Lega di Matteo Salvini.



Uno più non fa necessariamente due, per carità, ma le gole profonde di Montecitorio e Palazzo Madama, rigorosamente a microfono spento, sostengono che l'identikit fatto da Pascale assomiglia molto a quello di Licia Ronzulli, super-berlusconiana, vicina a Salvini e che, dopo la morte del Cavaliere, è stata spostata da capogruppo degli azzurri a Palazzo Madama a vicepresidente di Ignazio La Russa. D'altronde non è un mistero che le posizioni liberal, soprattutto sull'omosessualità, di Pascale non siano mai piacute a Ronzulli, tradizionalista e, appunto, vicina ai sovranisti. Sarà davvero lei? Nessuno può dirlo con certezza, anche perché altri rumor e altre voci parlano di altri esponenti di Forza Italia. Chi? Ad esempio Valentino Valentini, solo per fare un altro nome che viene sussurrato. Oppore si parla anche di qualche consigliere regionale. Le ipotesi sono tante. Chissà...