Fratelli d'Italia, bilancio boom. Twiga, Cremonini... Chi dà soldi a Meloni

Le erogazioni liberali a FdI sono passate da 750mila euro a 3,7 milioni

E' sempre più ricco il bilancio di Fratelli d'Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il tutto grazie ai contributi di aziende e associazioni, si passa dai 16mila euro del 2021 a ben 600mila euro nel 2022 (l'anno delle elezioni politiche e della conquista di Palazzo Chigi). Un anno chiuso con un avanzo di gestione di quasi mezzo milione di euro.

Nonostante una spesa per la campagna elettorale di 3,4 milioni di euro, l’affitto della sede di via della Scrofa, il pagamento degli stipendi dei sette dipendenti, il risparmio per il partito della premier è molto alto.