Fratoianni testa quanto Conte è di Sx: "Sei mesi di tempo per convincermi"

Ue, la strana alleanza Fratoianni-Conte. La fiducia è a tempo

Il M5s all'ultimo momento ha scelto la sua collocazione in Europa, a sorpresa alla fine il partito guidato da Giuseppe Conte, che segretamente trattava per creare un nuovo gruppo rosso-bruno a Bruxelles, alla fine ha deciso di entrare nello schieramento europeo che comprende anche Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, ma il gruppo Ue ha deciso di accogliere il M5s solo a tempo, una sorta di test in cui i grillini dovranno dimostrare veramente di sposare i valori della Sinistra. "L'ingresso del M5s in Left - spiega Fratoianni a Il Corriere della Sera - è stato improvviso. La decisione è stata presa in tempi rapidissimi. E io sono molto contento della scelta che hanno fatto loro. Nemmeno quarantotto ore, c’erano dei tempi tecnici del Parlamento europeo da rispettare".

"Abbiamo concordato - prosegue Fratoianni - un periodo di sei mesi di reciproca osservazione. C’è bisogno di costruire un rapporto di fiducia. Rafforzare le nostre relazioni, verificare la nostra empatia reciproca. Tutto può cambiare nel giro di sei mesi, in Europa poi le cose succedono ancora più velocemente che in Italia. Il Movimento 5 Stelle adesso ha una strategia completamente differente rispetto a quando faceva i decreti sicurezza. Lo stesso Conte ha detto che quei decreti non li avrebbe rifatti". Ma Fratoianni apre anche alla possibilità di stringere un'alleanza duratura anche in Italia. "Noi stiamo lavorando con Conte per costruire una vera alternativa. E dico noi per essere preciso, prima di concordare questa scelta con i 5 Stelle ho discusso con Bonelli dei Verdi, in Europa siamo in gruppi diversi ma rimaniamo comunque uniti".