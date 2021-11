Gianni Letta, Avezzano dice sì alla sua richiesta. Mausoleo di 15 metri quadri

Gianni Letta, Avezzano dice sì alla sua richiesta. Mausoleo di 15 metri

Gianni Letta pensa in grande. Il consigliere di Silvio Berlusconi, oltre a preparare il terreno per il voto del presidente della Repubblica, con le manovre segrete tra partiti in cui lui è da sempre uno dei principali mediatori, ora alla veneranda età di 86 anni - si legge sul Fatto Quotidiano - comincia a pensare anche al suo futuro, non solo da vivo anche da morto. Ma la sua gloria eterna non è al Colle, bensì ad Avezzano, la sua città natale in provincia dell'Aquila. Il 24 settembre ha fatto richiesta per vedersi assegnare un pezzo di terra ove realizzare la sua dimora eterna, una cappella gentilizia nel cimitero monumentale della sua città e di cui è anche cittadino onorario dal 2015 per aver servito la madre patria marsicana che oggi gli serve come grimaldello per ottenere l’ambita concessione funeraria.

"Ritenuto - prosegue il Fatto - che questa onorificenza evidentemente non pone limiti temporali e che tale assegnazione e tale casistica non trova nemmeno limiti nel vigente regolamento di polizia mortuaria, tra le aree è stato individuato il lotto n. 273” ha spiegato l’assessore avezzanese Loreta Ruscio a ridosso della Festa dei Santi e della celebrazioni dei morti prima che il consiglio comunale all’unanimità approvasse la sua proposta di omaggiare con un’area di 15 metri quadri il concittadino più illustre: il dottor Letta.