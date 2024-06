Giorgetti lascia? "Solita invenzione". Dalla Lega smentiscono le dimissioni

Il titolare di Via XX Settembre è già concentrato sulla Legge di Bilancio per il prossimo anno



"Solita invenzione". Fonti ai massimi livelli della Lega smentiscono categoricamente le dimissioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, proprio a ridosso delle elezioni europee di sabato e domenica. Non è la prima volta che circolano rumor sull'addio del titolare del Mef, puntualmente smentite. Il titolare di Via XX Settembre è già concentrato sulla Legge di Bilancio per il prossimo anno, un cammino lungo che va iniziato per tempo.