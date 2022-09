Giovanni Floris elogia Marta Collot e scatena una hype : boom sul Web

Chi è Marta Collot? Boom di ricerche sulla giovane candidata citata dal conduttore di "Di Martedì"



E poi si dice che i media non fanno più opinione come un tempo? E’ bastata l’intervista nella quale Giovanni Floris, conduttore di “Di Martedì”, ha elogiato Marta Collot per scatenare un autentico tsunami di ricerche online e post social sulla giovane politica.

Al “Corriere della Sera”, Floris aveva detto della leader di Potere al Popolo: “Cerco sempre di valutare le persone oltre al personaggio. È una donna che crede nella politica, e che quando ha un turno di lavoro rinuncia a venire in trasmissione. Mi ha colpito. Non è certo usuale”.

Vedremo se il particolare endorsement di Floris spingerà la campagna elettorale di Marta Collot, candidata per Unione Popolare con De Magistris come capolista al collegio plurinominale 02 della Camera della circoscrizione regionale (Modena – Bologna – Imola).



