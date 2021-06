Giustizia, 6 italiani su 10 pronti a firmare i referendum Lega-Radicali

I sei referendum della Lega e dei Radicali piacciono alla maggioranza assoluta degli italiani. Ben il 59,4% dei cittadini si dichiara pronto a firmare i quesiti sulla Giustizia. Non firmerebbe solo il 40,6%. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma.



LA SCHEDA: LA SPIEGAZIONE DEI SEI QUESITI REFERENDARI SULLA GIUSTIZIA



Il 52,9% del campione, inoltre, afferma di non avere fiducia nella Giustizia italiana. Sì dal 47,1%. Secondo il 58,2% degli italiani, ai magistrati e ai giudici devono essere applicate sanzioni più severe rispetto a quelle di tutti gli altri cittadini, in cosiderazione del loro lavoro particolare. Non la pensa così il 41,8% del campione.