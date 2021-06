Giustizia, "Berlusconi collabori alla riforma. Ma perché a Napoli un pm?"

"Considero da tempo le riforme nel campo della giustizia essenziali per lo sviluppo del Paese. Oggi, a seguito di vicende che stanno minando il prestigio della magistratura, la riforma del Csm, la distinzione tra le carriere e lo stop alle porte girevoli appare indispensabile. Berlusconi, che ha sempre centrato su di sé la riflessione sulla giustizia, spero che collabori in Parlamento per portare avanti queste riforme. Con queste parole Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva ed ex sottosegretario al ministero della Giustizia, commenta con Affaritaliani.it la frase di Silvio Berlusconi sulla giustizia: 'La riforma? La sinistra se ne accorge solo ora, ma quando toccava a me...'. "Certo ho visto con estremo stupore che nella mia città, a Napoli, Berlusconi abbia sostenuto come candidato a sindaco un pm che operava nel distretto fino a un mese fa, una vera contraddizione rispetto alle storiche posizioni del leader di Forza Italia", conclude Migliore.