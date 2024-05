Giustizia, ok del Cdm alla riforma: c'è la separazione delle carriere

Giustizia, per i togati del Csm designazione mediante sorteggio

Il Consiglio dei ministri è terminato. Nel corso della seduta, durata meno di mezz'ora, è stata approvata la riforma della giustizia con la separazione delle carriere.

“Via la politica dai Tribunali e le correnti dal Csm, separazione delle carriere fra Pm e giudici, sanzioni disciplinari ai magistrati che sbagliano. Altra promessa mantenuta”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma della Giustizia.



"Provvedimento epocale si articola su tre principi fondamentali: il primo è la separazione carriere, che attua il principio fondamentale del processo accusatorio voluto da Vassalli, gli altri sono la composizione e la elezione del Csm". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa.



Nordio: con riforma si interrompe degenerazione correntizia - "Il secondo punto della riforma è la composizione e elezione del Consiglio superiore della magistratura: questo organo di autogoverno della magistratura in questi ultimi anni, non solo a detta mia o altri esponenti della maggioranza ma di moltissimi magistrati, non ha dato buona prova di sé e scandali come quelli di Palamara o di altri hanno eccitato le varie proteste" che non hanno portato a "rimedi a quelli della degenerazione correntizia". Così Carlo Nordio dopo l'ok del Cdm alla separazione delle carriere. "Interrompere questo legame" che "ha portato a tutta una serie di anomalie è stato il nostro compito principale, attraverso il sorteggio".

Giustizia: bozza, Corte disciplinare per tutte le magistrature - Istituzione di un "organo di rilievo costituzionale, collocato in una sezione autonoma del titolo IV della Costituzione e indicato come 'Corte disciplinare', al quale assegnare la giurisdizione disciplinare nei confronti degli appartenenti a tutte le magistrature". E' quanto prevede il ddl di riforma costituzionale sulla giustizia, come emerge dalla relazione introduttiva visionata dall'AGI. "Sul piano delle garanzie di indipendenza dei magistrati - si legge ancora nella relazione - la composizione della Corte e' certamente idonea a garantire all'organo l'indispensabile autonomia e indipendenza da altri poteri: Infatti, essa e' composta da diciotto giudici, che sono nominati per un sesto dal Presidente della Repubblica e per un sesto dal Parlamento in seduta comune, tra professionisti di particolare affidabilita', individuati in professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, mentre per due terzi sono designati tra gli appartenenti a tutte le magistrature con almeno venti anni di esercizio delle funzioni".



Giustizia: bozza, per togati Csm designazione mediante sorteggio - Per quanto riguarda i togati rappresentanti delle magistrature giudicante e requirente, si prevede una "designazione mediante sorteggio fra tutti i magistrati appartenenti alle rispettive categorie". Lo si legge nella relazione introduttiva al ddl di riforma costituzionale in materia di giustizia, in cui si spiega anche che questo e' "in ragione della considerazione che l'autogoverno deve costituire patrimonio fondamentale di ogni magistrato e dell'esigenza di assicurare il superamento di logiche di competizione elettorale che hanno offerto cattiva prova di se'. Ovviamente - si legge ancora nella relazione visionata dall'AGI - la norma rimette al legislatore ordinario di dettagliare il numero dei componenti e le procedure di sorteggio".



Giustizia: bozza, carriere separate ma no limiti indipendenza - "Si da' attuazione alla separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti in linea con l'assetto ordinamentale declinato nelle regole del processo penale, ferma l'esigenza di non limitare in alcun modo l'indipendenza degli uni e degli altri, mantenendo il presidio costituito dal Consiglio superiore della magistratura in una sua nuova duplice conformazione". E' quanto si legge nella bozza della relazione introduttiva del disegno di legge della separazione delle carriere sul tavolo del Consiglio dei ministri appena iniziato a palazzo Chigi. "L'intervento di riforma costituzionale muove dall'esigenza di intervenire - si legge nella bozza visionata dall'AGI - in un settore delicato come quello dell'amministrazione della giustizia e dell'autogoverno della magistratura dando risalto a valori fondamentali per la qualita' della giurisdizione. In tale prospettiva ridefinisce l'assetto della magistratura ordinaria e del suo autogoverno e la funzione disciplinare, nel contempo valorizzando l'avvocatura in coerenza con i presupposti fondanti del giusto processo come disciplinato nel novellato articolo 111 della Costituzione".