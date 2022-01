Giustizia, Polverini condannata a 9 mesi. Faceva spese con la carta dell'Ugl

Giustizia, Polverini condannata: "22 mila euro per spese personali"

Renata Polverini è stata condannata a 9 mesi per appropriazione indebita per fatti risalenti al 2014. L’attuale deputata di Forza Italia era a processo dal 2016, accusata - si legge sul Fatto Quotidiano - di aver utilizzato a scopo personale, fra il 2013 e il 2014, una carta prepagata che veniva ricaricata mensilmente da un conto del sindacato Ugl. L’ex governatrice del Lazio e prima ancora leader nazionale nel sindacato di destra, secondo i giudici era arrivata a spendere – si legge nel campo d’imputazione – “un importo complessivo di oltre 22 mila euro (...) per impieghi di carattere strettamente personale (viaggi, borse, capi di abbigliamento e simili)”. Polverini dovrà anche risarcire per 25 mila euro la Confederazione Nazionale Ugl e per 5 mila euro la Confintesa Fp, presentatisi come parti civili.

A quanto si apprende dalle motivazioni della sentenza del Tribunale di Roma, - prosegue il Fatto - depositata il 29 dicembre 2021, la carta che gli inquirenti ritengono fosse stata utilizzata da Polverini veniva ricaricata di 2 mila euro al mese, su disposizione dell'allora segretario Giovanni Centrella (estraneo all’inchiesta), particolare quest’ultimo “precisato e ribadito” durante il processo dall’addetta alla contabilità del sindacato. La legale di Polverini annuncia di aver già preparato un ricorso in appello di oltre 50 pagine “evidenziando – dice l'avvocato –le prove che non sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado. Non li usò quei soldi".

