Giustizia, torna la prescrizione breve: accordo Cdx-Azione per la ex Cirielli

Giustizia, affossata la legge Bonafede: passa la proposta del Cdx più il terzo polo

In commissione Giustizia alla Camera è passata una legge che ha provocato una bufera nelle opposizioni: torna la prescrizione, ripristinata la ex legge Cirielli cara a Silvio Berlusconi. Ieri il centrodestra con l'appoggio di Azione e Italia Viva ha votato per il ritorno di una delle leggi ad personam, che avendo dimezzato i tempi di prescrizione ha salvato l’ex premier scomparso, ma non solo, da condanne e da processi. Si tratta - si legge su Il Fatto Quotidiano - della legge che ha mandato in fumo, fino a una manciata di anni fa, 130 mila processi all'anno. La legge che l’Europa ha sempre fortemente e ripetutamente criticato perché ha ostacolato e spesso impedito il contrasto alla corruzione. Invece, ieri, centrodestra più Azione e renziani hanno votato per il ritorno al passato.

Alla Camera è stato approvato come testo base sulla prescrizione la proposta di legge che ha come primo firmatario Pietro Pittalis, di Forza Italia, che manda al macero la legge Bonafede del 2019 che bloccava la prescrizione Ma interviene anche - prosegue Il Fatto - sulla legge Cartabia, varata dal governo Draghi, che prevede l'improcedibilità nei processi di appello e Cassazione, se non si concludono rispettivamente entro due anni ed entro un anno. La ex Cirielli del 2005, ha dimezzato i tempi di prescrizione per reati corruttivi e di criminalità economica come il falso in bilancio: la prescrizione prima del 2015 scattava dopo 15 anni con la ex Cirielli dopo 7 anni e mezzo.

La prescrizione per la corruzione in atti giudiziari, invece, prima della legge ad personam era prevista dopo 15 anni, dal 2005 il tempo fu ridotto a 10. Grazie a questa legge Berlusconi ha goduto ben 9 volte della prescrizione. Salvato dalla prescrizione anche l’ex ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, accusato di finanziamento illecito per la vicenda del famoso appartamento vista Colosseo "a mia insaputa".