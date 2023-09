Attacco del Financial Times. FdI: "Qualcuno vuole far cadere Meloni..."

Malan (FdI): "Specialmente quando i desideri sono di interessi particolari che vanno contro l’interesse e la volontà della gente"

"A qualcuno piacerebbe. Ma non è mai bene confondere i desideri con la realtà, specialmente quando questi sono di interessi particolari che vanno contro la volontà della gente". Con queste parole il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia in atto un attacco all'Italia per far cadere il governo Meloni dopo l'articolo di questa mattina del Financial Times che ha scritto che "il governo Meloni è l'anello debole nell'Unione europea".