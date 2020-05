Giustizia, Vitali (Fi-Udc): "Bonafede faccia come suoi collaboratori"

"Il capo del DAP, responsabile o vittima, per rispetto delle istituzioni si dimette. Il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, con senso di responsabilità, si dimette anche lui. Ma ad Alfonso Bonafede sono estranei i doveri degli uomini dello Stato?". È quanto dichiara in una nota il senatore del gruppo Fi-Udc, Luigi Vitali, commentando le nuove vicende che hanno riguardato il ministero della Giustizia. "Per quanto potrà il Guardasigilli rimanere abbarbicato alla sua poltrona? Ed a quale prezzo?, si chiede il parlamentare, già Sottosegretario alla Giustizia, che conclude: "C'è un tempo per insistere ed un tempo per andarsene. Saprà Bonafede distinguerli e seguire l'esempio dei suoi stretti collaboratori?".