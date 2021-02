Governo, alla Salute resta Roberto Speranza (sopravvissuto alla pandemia)

Confermato nel Governo Draghi il ministro della Salute, Roberto Speranza. Un secondo mandato nel segno della continuità della lotta alla pandemia che da un anno a questa parte vede impegnato l'esponente di Leu a fare anche da ago della bilancia fra l'esigenza di combattere l'emergenza coronavirus, che ad oggi ha causato in Italia e il rischio del baratro economico. In politica sin da giovanissimo, Speranza, nato a Potenza, classe 1979, laureato in Scienze politiche, consegue successivamente un Dottorato in Storia dell'Europa Mediterranea. A Potenza, dove inizia l'impegno politico nella Sinistra giovanile, diventa consigliere comunale nel 2004 e poi assessore all'urbanistica. Alle elezioni del 2013 viene eletto deputato nel Partito democratico (Pd). Nel febbraio 2017 esce dal Pd e fonda Articolo Uno - Mdp. Viene rieletto alla Camera dei deputati nelle elezioni del 4 marzo 2018 nelle liste di Liberi e Uguali. Il 4 settembre 2019 viene designato quale Ministro della Salute dal Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte in rappresentanza del gruppo di Liberi e Uguali. Il primo provvedimento per il quale si è battuto è stata l'abolizione del Superticket, effettiva da settembre 2020. Da ministro della Salute, Speranza affronta l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, che fino ad oggi ha causato in Italia oltre 92mila morti. Durante la pandemia ha scritto un libro intitolato "Perchè guariremo", che al momento dell'uscita è stato ritirato dalle librerie in concomitanza di un aumento generalizzato dei contagi.

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Appena riconfermato nel nuovo esecutivo Draghi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, cita su Fb l'articolo 32 della Costituzione. "Speranza rimane ministro della Sanità. Ha vinto il Covid". Lo scrive su Twitter Vittorio Feltri, commentando la lista dei ministri con cui Mario Draghi si appresta domani a presentarsi al Quirinale per formare il nuovo governo.