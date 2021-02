Governo, Bettini: "Conte padre nobile dell'alleanza Pd M5s"

"Abbiamo difeso Conte perché rappresenta un patrimonio che non volevamo perdere, fino all'ultimo abbiamo cercato di allargare questa maggioranza. Siamo in una crisi incerta, ma diamo la nostra fiducia a Draghi, non è una situazione bella. Conte non è mai stato sfiduciato in parlamento". Così Goffredo Bettini a Radio24."La mia linea fallita? No, sono mancati pochi voti in parlamento, non vedo una sconfitta. Conte ha riportato Italia in Europa, ha recuperato risorse per l'Italia e ha affrontato pandemia con dignità, inoltre è in crescita nei sondaggi", ha aggiunto.

"Conte vuole difendere il patrimonio di alleanza conquistato insieme, è stato un processo che ci ha cambiato. Sì, direi che Conte può essere il padre nobile dell'alleanza", ha aggiunto Bettini, che ha anche detto: "Lega nel governo? Il problema è tutto loro, vedo una destra molto divisa, saranno loro a decidere, l'impostazione ultra europeista di Draghi sarà un problema per loro. Non voglio porre veti a Draghi".