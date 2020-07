Governo, Boschi: "Emergenza lavoro prima del Covid. Foto Ischia? Mi odiano"

Maria Elena Boschi lancia diverse frecciate all'Esecutivo di cui fa parte, mettendo parecchi puntini sulle i, su vicende scomode. Dall'emergenza Coronavirus, al Recovery Fund, passando per il Mes e per la sua foto postata in barca ad Ischia. "Oggi - spiega al Corriere della Sera la parlamentare di Italia Viva - abbiamo 40 persone in terapia intensiva ma i dati dicono che ci sono oltre 500.000 persone che hanno perso il posto di lavoro. Lo stato di emergenza di questo Paese adesso riguarda il lavoro prima che il Covid. I dati dicono che in questa fase il virus non produce gli stessi danni catastrofici di quattro mesi fa. E dunque dobbiamo ripartire, a cominciare dalle scuole. E dagli investimenti, viste le ingenti risorse disponibili".

Sul Recovery Fund: "Non c’è bisogno né di commissioni né di task force. Più che aumentare le poltrone penserei a come aumentare i posti di lavoro. Il Parlamento può e deve essere coinvolto con una discussione su come spendere questi soldi. Noi chiediamo di mettere subito risorse su turismo, moda, ristorazione, artigianato. È anche ovvio - prosegue Boschi - che chiederemo i soldi del Mes. I 5 Stelle stanno solo aspettando che passino le Regionali. I grillini che chiedevano di uscire dall’Euro non ci sono più, un tempo andavano in pellegrinaggio dai Gilet gialli ora ascoltano Macron e Merkel".

"Quanto alla mia visita a Ischia, - spiega Boschi - sono arrivata in aliscafo e sono rimasta due giorni, trascorrendo qualche ora ospite di un amico parlamentare del Pd sulla sua barca. Non ho postato io la foto che ha suscitato tanti attacchi peraltro. Io rivendico il diritto di essere giudicata per ciò che faccio in Parlamento, non per il colore del mio costume a Ischia. Sono oggetto dell’odio dei leoni da tastiera da anni".