Governo, Cdm a Cutro: sui muri scritte contro Piantedosi

Governo, sui muri di Cutro scritte contro Piantedosi

"Cutro non difende Piantedosi", "Il governo arriva i morti rimangono", "Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan abbandonati a se stessi": queste scritte sono comparse all'alba sui muri che costeggiano la strada provinciale che da Crotone porta a Cutro dove oggi è prevista la riunione del Consiglio dei ministri dopo il naufragio di domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato.

Il sindaco di Cutro: gli attacchi a Piantedosi non cancellano morti

"Io non difendo nessuno". Lo ha detto il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, a proposito delle polemiche innescate dalla sua presa di posizione sulle affermazioni del ministro Piantedosi dopo il naufragio. "I riflettori non possono essere puntati su quello che ha detto o non ha detto il ministro - ha spiegato Ceraso - perche' cosi' i morti non li facciamo resuscitare. Questo attacco al ministro e' fazioso, lui non e' un politico ma un uomo delle istituzioni", ha continuato il sindaco. Io non difendo nessuno ma plaudo al fatto che il ministro sia intervenuto nell'immediatezza e che da li' e' partita questa ventata che ci auguriamo assurga a problema europeo", ha concluso Ceraso.

"Non in nostro nome", la protesta in strada a Cutro