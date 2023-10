"Governo coeso, dureremo fino al 2027". Tajani stronca le voci di crisi

Tajani ad Affaritaliani.it: "Troveremo le giuste soluzioni per i problemi degli italiani"

Nessuna crisi di governo. Nessun governo tecnico. Nessun ritorno alle urne. Non ha alcun dubbio Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri. Ad Affaritaliani.it, il leader azzurro risponde in modo netto e chiaro alla domanda se l'esecutivo guidato da Giogia Meloni durerà per tutta la legislatura o se ci sia il rischio crisi (considerando il caos migranti e la difficile situazione dei conti pubblici): "Il governo gode di buona salute. La maggioranza anche, ed è coesa. Resteremo al governo fino al 2027 e troveremo le giuste soluzioni per i problemi degli italiani: meno tasse, stipendi e pensioni più ricchi, riforma della Giustizia (anche civile), riforma della burocrazia, privatizzazioni", assicura il titolare della Farnesina.