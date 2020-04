Governo, Conte: "Italia lasciata indubbiamente da sola e non sperpera il denaro"

Giuseppe Conte difende l'Italia, in un'intervista ad un quotidiano tedesco e apprezza il gesto della von der Leyen che si è scusata per le mancanze dell'europarlamento e del'Ue. “E’ indiscutibile: l’Italia è stata lasciata sola”. Lo ha detto Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung (SZ). “Anche Ursula von der Leyen la vede in questo modo”, ha aggiunto il premier, e per questo “si è scusata in nome dell’Unione europea, nell’europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto”. Nell’intervista alla Sueddeutsche Zeitung (SZ), il premier Giuseppe Conte difende i bilanci italiani: “Certi cliché mi fanno ridere, altri non li trovo affatto divertenti: per esempio che l’Italia sia un Paese che sperpera il proprio denaro”. Spiega il presidente del consiglio che “a parte nel 2009, nessun governo italiano ha speso più soldi di quelli che entravano. Se abbiamo avuto un deficit, è stato solo per via degli interessi che abbiamo dovuto pagare per i nostri debiti, e quelli li abbiamo ereditati dai tempi in cui avevamo la lira”. “In altre parole”, aggiunge Conte, “non solo lo Stato italiano non sperpera danaro, ma si si attiene anche alle regole europee in fatto di deficit. Invece del 2,2% del Pil eravamo giunti all’1,6%”.