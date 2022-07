Crisi di governo, Draghi e Conte si sono sentiti al telefono

Governo, contatto Draghi-Conte

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader M5s Giuseppe Conte si sono sentiti al telefono. E' quanto si apprende da fonti M5s. Alle 19,30 tornerà a riunirsi il Consiglio nazionale pentastellato, prima dell'assemblea congiunta dei parlamentari.

Governo, Letta avverte: se cade c'è solo il voto

Andare avanti, al di la' dei legittimi distinguo, per portare a compimento l'agenda sociale che, con l'incontro fra governo e sindacati di ieri, acquista finalmente una forma. Enrico Letta lancia il suo appello ai riottosi alleati di governo, Giuseppe Conte e Matteo Salvini, perche' facciano rientrare minacce e ultimatum e sostengano l'esecutivo in questa fase, a cominciare dal tornante del Dl Aiuti, domani in Aula al Senato. Il segretario del Pd lo fa mentre e' ancora in corso il Consiglio Nazionale del M5s, con la linea dello 'strappo' dei Cinque Stelle che sembra farsi sempre piu' concreta.

Un appello lanciato dalla posizione di leader di un partito "granitico", come lo definisce, pronto a caricarsi sulle spalle la responsabilita' di dare risposte a quei 4,3 milioni di lavoratori che percepiscono meno di dieci euro l'ora e attendono una risposta sul salario minimo. O a quegli ottocentomila studenti nati in Italia che attendono la legge sullo Ius Scholae. "La giornata di ieri e' stata una giornata importante perche' si e' verificata una possibilita' sull'agenda sociale", dice Letta ai parlamentari riuniti a Montecitorio, in Sala della Regina. "La direttiva europea consente una applicazione differenziata e il nostro paese puo' applicare quello che c'e' sul salario minimo.

L'Italia e' uno dei paesi che non ha salario minimo, 4 milioni di lavoratori lavorano con salari inferiori ai nove euro l'ora. Questa e' una grande opportunita' per fare dell'agenda sociale dei prossimi mesi qualcosa di molto importante soprattutto per i giovani". Stesso discorso vale per la legge sulla cittadinanza: "Ottocentomila ragazzi nel nostro Paese stanno aspettando da tempo un provvedimento nelle mani del nostro parlamento, lo ius scholae. Una scelta di questo genere sarebbe una risposta di grande dignita' delle istituzioni davanti ad attese importanti. Faremo le mediazioni necessarie per ottenere la votazione di questo diritto".

Tutto cio', sempre che il governo vada avanti. "Se il governo cadra' non saremo in grado di dare risposte a milioni di lavoratori e di giovani che aspettano risposte". Di qui l'appello: "Mi sento di dirlo con grande forza a chi chiede una svolta: noi questa svolta l'abbiamo vista nella giornata di ieri, una svolta sociale per fare si' che gli ultimi mesi del governo siano quelli in cui si risponde alla crisi che stiamo vivendo. E' il momento non di frenare ma di accelerare, non di parcheggiare, ma di essere in grado di finire la legislatura".

Insomma, l'agenda dei prossimi nove mesi e', di fatto, pronta, bisogna solo lavorare e andare avanti con questo governo. L'alternativa e' quella di fare precipitare il Paese alle elezioni. Non e' una minaccia, spiega Letta: e' un fatto. "Non e' una nostra ripicca il fatto di dire che se cade il governo si va al voto. E' nella logica delle cose visto quel che Salvini e Berlusconi hanno detto". Parole, quelle del segretario, indirizzate a Giuseppe Conte, un po' signor Malaussene e un po' Gavrilo Princip.

Letta cita il personaggio di Daniel Pennac, capro espiatorio di professione, per dire che "la logica del capro espiatorio va tolta dal tavolo. Non possiamo metterci alla finestra e fare campagna elettorale da oggi". Per questo Letta chiede di evitare scelte che potrebbero trasformare "distinguo legittimi" nella "pistola di Sarajevo", quella impugnata da Gavrilo Princip, appunto, per assassinare l'arciduca Francesco Ferdinando e dare il via, a sua insaputa, alla Seconda Guerra Mondiale.