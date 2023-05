Governo: Landini (Cgil), non escludiamo lo sciopero generale

Governo: Landini, non escludiamo sciopero generale

"Non escludiamo nulla". Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, risponde così ai giornalisti che a Napoli gli chiedono se il sindacato sia pronto allo sciopero generale, nel caso in cui il Governo non accolga le istanze dei sindacati. "L'importante è che il Governo cambi le politiche", aggiunge il leader della Cgil. "Se questo non avviene, noi intendiamo proseguire; useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche perché nei prossimi mesi non solo c'è la legge sul fisco da affrontare, ma anche la legge di bilancio, quindi pensiamo che oggi sia il momento di cambiare e fare scelte che vanno nella direzione che abbiamo chiesto: salari, riforma del fisco, sanità pubblica, ridurre la precarietà e utilizzare tutti i soldi europei per far crescere davvero questo Paese".

Autonomia: Landini, se non si ferma pronti a mobilitazione

Sull'autonomia "chiediamo al Governo di fermarsi con quel progetto sbagliato e di fare altre riforme. Se non ci ascoltano, utilizzeremo tutti gli strumenti democratici disponibili, perché questa è davvero una regressione pericolosa e non è quello di cui ha bisogno il Paese". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine della terza tappa della manifestazione 'Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti', organizzata a Napoli con Cisl e Uil. "Abbiamo sempre difeso la Costituzione, quando voleva cambiarla Berlusconi o Renzi - aggiunge - perché pensiamo che la Costituzione va applicata e non cambiata. Le vere riforme si fanno applicando la Costituzione". Con quello che accade oggi nel mondo, ragiona Landini, "pensare che la soluzione sia costruire piccole patrie e piccoli territori che risolvono i problemi, è una follia e una bugia. Si stanno raccontando delle balle alle persone". Landini assicura che la Cgil andrà avanti con la mobilitazione "se qualcuno pensa di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza. Sarà il popolo italiano che si mobiliterà - conclude - e interverrà utilizzando tutti gli strumenti che sono a disposizione".

Governo: Landini, cambi politiche e non solo atteggiamento

"Dal Governo ci aspettiamo un cambio delle politiche, non solo dell'atteggiamento". Lo dice il segretario della Cgil, Maurizio Landini, parlando a Napoli prima della terza e ultima tappa della manifestazione unitaria con Cisl e Uil. "Ci aspettiamo che finalmente si facciano scelte strutturali per aumentare i salari - argomenta - per combattere l'evasione fiscale, per fare una vera riforma fiscale che riduca la tassazione sui lavoratori e sui pensionati." Per Landini "c'è bisogno di superare la precarietà, che è la vera piaga della nostra stagione e che colpisce in particolare giovani e donne".