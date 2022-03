Governo, Mulè (Forza Italia): "Maggioranza avanti anche senza i 5 Stelle"

Governo, Mulè (Fi): "Crisi? Sarebbe come la diserzione ai danni del Paese e degli italiani"



"Come può esserci una crisi di governo mentre cadono le bombe a due ore di volo da Milano?". Risponde così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, Forza Italia, alla domanda di Affaritaliani.it se tema una crisi di governo, in particolare sul Def, vista la posizione ferma dei 5 Stelle contrari all'aumento delle spese militari. "Spero che i 5 Stelle che con Conte al governo aumentarono di anno in anno le spese militari anche quando il Pil andava a rotoli, facciano…pace con se stessi avendo convintamente votato l’ordine del giorno alla Camera. Comunque la maggioranza, numericamente parlando, anche senza il Movimento 5 Stelle ci sarebbe lo stesso e andrebbe avanti".



"Ma l'apertura di una crisi in questo momento e su questi temi sarebbe una tale dimostrazione di irresponsabilità che rasenterebbe la diserzione ai danni del Paese e degli italiani. Per questo non voglio credere che sia uno scenario possibile". Infine Mulè commenta anche il sì di Fratelli d'Italia, partito di opposizione, all'aumento delle spese militari. "Hanno dimostrato senso di responsabilità. In questa fase difficile per l'Europa hanno messo da parte la bandierina di partito per prendere in mano quella dell'Italia. Bene soprattutto per il Paese, prima ancora che per il futuro del Centrodestra", conclude il sottosegretario alla Difesa.

