Governo, Meloni zittisce le "invenzioni" di Stampa e Repubblica

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oltre a Crosetto in campo Fazzolari



"Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l'anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. Basta mistificazioni". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pubblicando alcuni titoli usciti sulla stampa, come quello della Stampa "Meloni non cede su Salvini: 'Non lo voglio, è filo-russo'", e quello di Repubblica "il veto di Meloni su Salvini: 'Matteo non avra' ministeri chiave'".



Fratelli d'Italia respinge al mittente le ricostruzioni di certa stampa, delusa per l'esito delle elezioni e che sembra avere come unico obiettivo quello di dividere, spaccare e far litigare la coalizione di Centrodestra. La parola d'ordine in questo momento è sobrietà, calma e un passo alla volta. Il primo obiettivo di Meloni per il nuovo governo, per il quale non è ancora iniziata l'interlocuzione con gli alleati, è quello di combattere il caro-bollette, come ha spiegato ieri Maurizio Leo, responsabile economico di Fratelli d’Italia, ad Affaritaliani.it.



Nessuna fuga in avanti, un passo alla volta, sapendo che la maggior parte dei grandi quotidiani, come è accaduto oggi, farà di tutto per cercare di dividere la coalizione. Qualcosa comunque inizia a trapelare da ambienti di FdI, come ad esempio la conferma dei due capigruppo uscenti, Francesco Lollobrigida alla Camera e Luca Ciriani al Senato. Guidare deputati e senatori del primo partito del Parlamento e della maggioranza, in una fase delicatissima per il Paese, sarà un compito fondamentale e servono quindi autorevolezza ed esperienza.



Un posto di primo piano ci sarà sicuramente per il co-fondatore di FdI Ignazio La Russa, o la presidenza del Senato o il ritorno alla guida del ministero della Difesa. Mentre nel toto-sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dove Meloni vuole una persona esperta e di massima fiducia, al fianco di Guido Crosetto si aggiunge il nome di Giovanbattista Fazzolari, responsabile del Programma di Fratelli d'Italia. Altra casella chiave a cui tiene molto FdI è il ministero dei Rapporti con il Parlamento, considerato chiave per il buon funzionamento dell'esecutivo e della maggioranza.