Governo ministri: nomi. Ultimissima bozza (colpi di scena). Tutte le poltrone

Governo ministri: Giorgetti all'Economia e Urso alla Difesa Giustizia ancora "aperta"



"Siamo a un ottimo punto". Così la leader di Fratelli d'Italia e premier in pectore, Giorgia Meloni, arrivando ai gruppi di Montecitorio, rispondendo ai cronisti che le chiedevano a che punto fosse con la composizione della squadra di governo. All'indomani dell'incontro tra Silvio Berlusconi e Meloni in via della Scrofa la squadra è quasi pronta. Su Affaritaliani.it l'ultimissima bozza che circola ai piani alti dei partiti della maggioranza di Centrodestra.

Presidente del Consiglio: Giorgia Meloni

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giovanbattista Fazzolari

Vicepremier e Infrastrutture/Trasporti: Matteo Salvini

Vicepremier ed Esteri: Antonio Tajani

Interno: Matteo Piantedosi

Economia: Giancarlo Giorgetti

Giustizia: Carlo Nordio o Maria Elisabetta Alberti Casellati (50 a 50%)

Lavoro/Welfare: Marina Elvira Calderone

Difesa: Adolfo Urso

SuperMise: Guido Corsetto

Politiche Agricole: Patrizio La Pietra o Gian Marco Centinaio (60 a 40%)

Istruzione: Giuseppe Valditara

Università e ricerca: Anna Maria Bernini

Pubblica amministrazione: Maurizio Gasparri

Affari regionali e autonomie: Roberto Calderoli

Famiglia e disabilità: Simona Baldassare o Alessandra Locatelli

Salute: Francesco Rocca o Guido Bertolaso

Affari europei: Raffaele Fitto

Transizione ecologica: Gilberto Pichetto Fratin

Cultura: Giordano Bruno Guerri

Riforme: Maria Elisabetta Alberti Casellati o un esponente di Fratelli d'Italia (50 a 50%)

Gioventù e sport: Chiara Colosimo

Rapporti con il Parlamento: Maurizio Lupi