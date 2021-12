Governo o Quirinale, tutti appesi a Draghi ma se si congeda non è catastrofico

Draghi, dopo il suo congedo non ci sarà il diluvio

“Se l'Italia congeda Mario Draghi, 74 anni, preparate l'elmetto!”, ha vergato il direttore di Huffington Post, Mattia Feltri, 52 anni. Un’analisi, secondo Guidone Crosetto, 58 anni, dell’Italia come una nazione a sovranità limitata.

Non sarebbe stato, forse, così catastrofista, per le prospettive del bel Paese, Georges Clemenceau (1841-1929), che è stato un illustre politico francese, primo ministro dal 1906 al 1909 e dal 1917 al 1920 e uno degli artefici del trattato di Versailles. Clemenceau esternò la convinzione che “i cimiteri sono pieni di persone indispensabili”.

Certo, l’allora premier francese non ebbe l’onore di conoscere, né di spellarsi le mani per applaudire Mario Draghi, come hanno fatto i giornalisti italiani, nella recente conferenza-stampa di fine 2021 del migliore Presidente del “governo dei migliori”…Pensate anche voi, per citare il titolo del film di Robert Stevenson, che après lui le déluge?…