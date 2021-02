Governo, parte il voto su Rousseau. Conte: "Se fossi iscritto voterei sì"

"Un'ottima notizia: il ministero per la Transizione ecologica entra nell'agenda di governo e diventera' realta'. Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito, e il presidente incaricato Draghi per la sensibilita' con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta". Lo afferma su Facebook il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, che aggiunge: "Ho disposto che la votazione sul governo Draghi, oggi sospesa, si svolga sulla piattaforma Rousseau nella giornata di domani".

Nella mattinata di oggi — mentre la base del Movimento reagiva con toni indispettiti allo slittamento — erano emersi dettagli sui 'segnali' attesi da Grillo. E nelle ore che sono seguite, quei segnali sarebbero arrivati.

Indiscrezioni non confermate e riportate dal sito del Corriere della Sera anche di una telefonata tra il premier incaricato Mario Draghi e Beppe Grillo. Il colloquio sarebbe avvenuto poco dopo l’ora di pranzo in seguito alle voci circolate in mattinata. E ora Grillo, con un nuovo video, potrebbe spiegare i passi in avanti della trattativa e - presumibilmente - dare l’endorsement al governo.

A fare da «sponda»al dialogo tra il Movimento e Grillo ci sono anche le dichiarazioni del Wwf. L’associazione ambientalista ha infatti rilanciato — al termine del colloquio con Draghi — la notizia secondo cui il premier incaricato avrebbe previsto un ministero della trasformazione ecologica: l'altro tassello tanto invocato dal leader dei Cinque Stelle.

Il voto su Rousseau potrebbe quindi svolgersi già stasera, o, se i tempi tecnici non lo consentiranno, domani. E mentre si definiscono i tempi per la consultazione, arriva il «sì» del premier dimissionario, Giuseppe Conte: «Se fossi iscritto a Rousseau», ha detto ai cronisti vicino a Montecitorio, «voterei sì a Draghi perché il Paese è in tali condizioni e tali urgenze che comunque è bene che ci sia un governo».