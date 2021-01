Governo, Renzi contro i costruttori: "Gruppi improvvisati, uno scandalo"

"Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, che è quello di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni, alla creazione di gruppi improvvisati, siamo qui a dire con forza che noi abbiamo rinunciato alle poltrone per far valere le nostre idee". Lo dice Matteo Renzi in un video su Fb.

"Non è una questione caratteriale, non è un problema delle singole persone, non è un problema che si puo' risolvere con una poltrona. Noi le poltrone le abbiamo lasciate, siamo gli unici ad averlo fatto". Lo dice Matteo Renzi in un video su Fb. "Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l'Italia e l'Italia -aggiunge Renzi - deve ripartire adesso. Solo una cosa non ci possiamo permettere, non vivere questa crisi come una grande opportunità per ripartire. O prepariamo adesso la ripartenza o l'Italia sprecherà la più grande occasione. Noi continueremo a testa alta a parlare di contenuti e se altri parlano di poltrone, polemizzano sul carattere e ci attaccano con fake news, non è un nostro problema. Noi teniamo la barra dritta, a viso aperto, sulle cose che servono all'Italia non a noi".

"L'Italia si sta giocando l'osso del collo perchè, prima della crisi politica, c'è una crisi economica, sanitaria ed educativa senza precedenti". Lo dice Matteo Renzi in un video su Fb. Il leader di Iv ricorda il crollo del Pil, i rischi con la fine blocco dei licenziamenti ed insieme l'opportunità dei fondi Ue che "non vanno dati a pioggia", "no alla mance". E poi sul capitolo sanitario Renzi chiede che "la campagna di vaccinazione di massa sia organizzata ora" per essere pronti quando saranno disponibili i vaccini. E infine sulla scuola la cui ripartenza andava "organizzata 8 mesi fa, quando ne parlammo noi", dice Renzi criticando lo spreco dei fondi per i banchi a rotelle. "A tutti quelli che vi dicono che non c'è un argomento per questa crisi, fate vedere i dati della situazione economica, sanitaria ed educativa".