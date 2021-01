Governo, Renzi: "Lamorgese premier". Unico obiettivo la 'testa' di Conte

Matteo Renzi, nonostante l'apertura della crisi di governo, con le dimissioni ufficializzate delle sue ministre Bellanova e Bonetti, non molla la presa su Conte. L'obiettivo del leader di Italia Viva è la "testa" politicamente parlando dell'attuale premier, ma non ha intenzione - si legge sul Corriere della Sera - di lasciare l'attuale maggioranza. "Luciana Lamorgese, potrebbe essere lei la nuova premier": finita la conferenza stampa, prima di avviarsi verso l’uscita, Matteo Renzi ha mormorato il nome della ministra dell’Interno a un gruppetto di parlamentari di Italia viva che gli si avvicinava. L’obiettivo massimo (ma non è detto che riuscirà a conseguirlo) dell’ex premier è quello di dare vita a un governo istituzionale che arrivi sino a fine legislatura. Un esecutivo con quasi tutti dentro, tranne Conte.

L’ex premier - prosegue il Corriere - ha capito perfettamente che Pd e 5 Stelle in questa fase gli daranno addosso. "Aspettate che si apra la crisi - spiega Renzi ai suoi - e vedrete che tutto si muoverà dentro quelle forze, è inevitabile, bisogna dare tempo al tempo. E poi alla peggio ce ne stiamo all’opposizione. Ricordate che è meglio stare fuori da questo governo che dentro. Sembrerò io lo sconfitto, ma non è così. So che mi sto giocando l’osso del collo — dice a più di un interlocutore — e so che verrò sottoposto a un massacro mediatico, che è già iniziato, ma tirarsi indietro ora sarebbe un suicidio, per me e per la politica, perché è tornato il tempo della politica e delle regole democratiche, basta con questo populismo che uccide la democrazia".