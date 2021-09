Governo, sondaggio sui ministri. Chi vince e chi perde, classifica

Roberto Speranza, ministro della Salute, si conferma in prima posizione, in ulteriore crescita. Daniele Franco, titolare dell'Economia, al secondo posto. Enrico Giovannini, Trasporti e Infrastrutture terzo. In quarta posizione, ma in calo, Marta Cartabia, titolare della Giustizia. Sale al quinto posto il ministro leghista dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Sono i principali dati del sondaggio sulla fiducia dei ministri del governo Draghi realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, in esclusiva per Affaritaliani.it.



Osservando la classifica, da segnalare il calo dei ministri Vittorio Colao, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Maria Cristina Messa, Fabiana Dadone, Stefano Patuanelli e Massimo Garavaglia. Ma a subire un vero crollo in termini di fiducia sono la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e quell'Istruzione Patrizio Bianchi. In crescita, invece, Luigi Di Maio, Mara Carfagna, Renato Brunetta, Erika Stefani ed Elena Bonetti.



LA CLASSIFICA CON LE VARIAZIONI