Governo, Tajani: "Draghi deve durare. Rinvio elezioni? Non siamo contrari"

"Il governo deve durare finché non si sconfigge il Coronavirus, sia sul piano sanitario che economico. Non è una questione di tempo ma di qualità. Ora bisogna fare di tutto per vaccinare il numero più elevato possibile di cittadini". Lo ha detto il vice presidente di Fi, Antonio Tajani, ospite di "Mattino 24" su Radio 24.

SCI: TAJANI, 'RISARCIMENTI SUBITO, PRIMA CHE SITUAZIONE PRECIPITI'

Il turismo e il comparto economico che gira intorno alla montagna va "risarcito, noi chiederemo che ci siano ristori in tempi rapidi. Se la situazione sanitaria peggiora rischieremo di vede fallire centinaia di migliaia imprese. Non finanziamenti a pioggia ma strumenti per permettere a questo settore di ripartire". Lo ha detto il vice presidente di Fi, Antonio Tajani, ospite di "Mattino 24" su Radio 24, anticipando il tema di una conferenza stampa in cui Fi stamane presenterà un pacchetto di proposte per sostenere lo sci e il turismo di montagna.

ELEZIONI: TAJANI, 'RINVIO? NON SIAMO CONTRARI, OCCORRE FARE SCELTE SENSATE'

"Non siamo mai stati favorevoli ai rinvii ma stiamo vedendo che la situazione sanitaria sembra peggiorare. Bisognerà fare delle scelte di buon senso dato che saranno chiamati a votare 14 mln di cittadini. Il presidente della Repubblica ha detto che non si poteva votare per le politiche e quindi mi sembra che lo stesso discorso debba valere per le amministrative. Vedremo. Non siamo contrari per principio al rinvio, dipende tutto dalla situazione sanitaria". Lo ha detto il vice presidente di Fi, Antonio Tajani, ospite di "Mattino 24" su Radio 24.

ROMA: TAJANI, 'FI NON PIANTA BANDIERINE MA BERTOLASO CANDIDATO-MODELLO'

"La linea che nel centrodestra abbiamo deciso di tenere è di non avere candidati di partito ma esponenti della società che naturalmente facciano riferimento all'area culturale del centrodestra. Noi come Fi non abbiamo messo bandierine ma, ad esempio, Guido Bertolaso era uno dei nomi proposto per Roma. Secondo Fi, Bertolaso, con la sua enorme capacità organizzativa e di gestione, è un candidato modello per affrontare l'amministrazione di Roma". Lo ha detto il vice presidente di Fi, Antonio Tajani, ospite di "Mattino 24" su Radio 24.